سعر الريال القطرى اليوم الأحد 23-4-2023 فى مصر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 23-4-2023، مسجلاً فى البنك الأهلى المصرى سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.85 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

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