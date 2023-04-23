شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إمدادات النفط الخام وسوائل الغاز العالمية إلى 101.5 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التقديرات إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر فبراير 2023، بنسبة 0.4%، لتصل إلى حوالي 101.5 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية العالمية.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك": ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 34.4 مليون بي، كما ارتفع إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 0.4% ليصل إلى نحو 67.1 مليون برميل يوميا.

وتابع التقرير أنه فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + من النفط الخام، فقد ارتفعت خلال شهر فبراير 2023 بنحو 137 ألف برميل يوميا أي بنسبة %0.3% مقارنة بمستويات الشهر السابق لتصل إلى حوالي 39.9 مليون برميل يوميا ، حيث ارتفعت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضاء في مجموعة اوبك + بنسبة 0.4% لتصل إلى حوالي 15.4 مليون برميل يوميا ، كما ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك، وهي أعضاء في مجموعة أوبك ، بنسبة 0.3% لتصل إلى نحو 24.5 مليون برميل يوميا .