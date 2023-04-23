شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 24 مليار جنيه حجم المخصصات لمشروع تأهيل وتبطين الترع فى 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 24 مليار جنيه للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع خلال خطة 22/2023، حيث سيتم تبطين 20 ألف كم خلال الفترة من 2020 /2021 - 2023 /2024 والانتهاء من 60% من المستهدفات حتى الآن منها 1500 كم تقع فى قرى المرحلة الأولى من حياة كريمة.

ويعد مشروع تبطين الترع من المشروعات التى تنفذها الدولة ضمن مشروعات حياة كريمة على مستوى القرى المصرية.

ويستهدف مشروع تبطين الترع توفير 1.2 مليون فرصة عمل وترشيد المياه بحوالي 10% بالإضافة إلى تحسين القيمة السوقية للأراضي بحوالي 20%.

ستهدف المشروع القومى لتأهيل الترع حوالى 20 ألف كيلو متر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه، فى إطار رؤية شاملة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

ويعد المشروع القومى لتاهيل الترع نقلة حضارية تسعى إليها الحكومة المصرية في كافة قرى ونجوع مصر؛ لتطوير شبكة الترع والمصارف، مما يساعد على تقليل تلوث البيئة وصولًا إلى تحقيق مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق، ويستهدف المشروع الحفاظ على كميات المياه التي يتم هدرها بعد تسربها للتربة الطينية، لذا من المتوقع أن يسهم في توفير ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب من المياه التي كانت تهدر بطول مجاري الشبكة المائية في كافة أنحاء الجمهورية.