شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حدائق أكتوبر: 28 مايو بدء المزاد العلنى لبيع محال ووحدات تجارية وإدارية بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (۱۳م 2 : ۳۳ م2) بمختلف مناطق المدينة، و 18 ورشة حرفية بمساحات تتراوح بين (۱۳م ٢ : ۲٧م ۲) بالسويقة بمنطقة الأولى بالرعاية بالمدينة، للبيع بجلستين للمزاد العلني يومي الأحد الموافق 28/5/2023 ، والإثنين الموافق 29/5/2023.
ونوه المهندس محمد مصطفى، عن أنه تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع محاكم أكتوبر، وتقع بأحد المواقع الهامة بالمدينة جنوب طريق الواحات بجوار الجامعة التكنولوجية وأمام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بمساحة حوالي 18800 م2، وذلك بنظام نقل الأصول وتم تسليم الأرض لبدء أعمال التنفيذ.