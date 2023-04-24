شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات الهند من النفط الخام لتبلغ 4.5 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت واردات الهند من النفط الخام خلال الربع الرابع من عام 2022 بنحو 119 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 2.7% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالي 4.5 مليون برميل يوميا وهو مستوى مرتفع بنحو 153 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك ".

وأضاف التقرير، يعزى ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى انتعاش نشاط مصافي التكرير بعد انتهاء موسم الرياح الموسمية، مع سعي تلك المصافي للاستفاده من أسعار النفط الخام الروسي المنخفضة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في شرق أوروبا، حيث تقوم بتكريره ومن ثم تصديره كوقود إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بأسعار السوق المرتفعة. هذا وقد أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند خلال الربع الرابع من عام 2022، مع ارتفاع واردات الهند من النفط الروسي في شهر ديسمبر 2022 إلى أكثر من 1 مليون برميل يوميا ، للمرة الأولى على الإطلاق، وفقاً لبيانات شركة Vortexa Analytics لتتبع حركة الناقلات.

وتابع التقرير ،كما ارتفعت واردات الهند من المنتجات النفطية بحوالي 249 ألف برميل يوميا ، أي بنسبة 27.6% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالي 1.1 مليون برميل يوميا مرتفعة بنحو 32 ألف برميل يوميا مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي، ويأتي ذلك بدعم من ارتفاع واردات الهند من غاز البترول المسال التي سجلت مستوى قياسي في شهر نوفمبر 2022. وفيما يتعلق بالصادرات، انخفضت صادرات الهند من المنتجات النفطية بحوالي 167 ألف بي أي بنسبة 13.5% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالي 1.1 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى لها منذ الربع الرابع من عام 2020، ومنخفضة بنحو 267 ألف برميل يوميا على أساس سنوي، ويأتي ذلك تزامناً مع الاحتفالات الموسمية التي عززت الطلب المحلي.

وأشار التقرير ،بذلك يرتفع صافي الواردات النفطية للهند خلال الربع الرابع من عام 2022 بحوالي 534 ألف بي، أي بنسبة 13.1% مقارنة مع الربع السابق ليصل إلى نحو 4.6 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 452 ألف برميل يوميا مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي.