شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار سبائك الذهب اليوم فى مصر لجميع الأوزان بتعاملات الإثنين 24 أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار السبائك الذهب اليوم الإثنين 24 أبريل 2023، حيث تسجل سبائك الذهب اليوم لجميع الأوزان، استقرارا ملحوظا عند نفس مستويات الذهب أمس، وسبائك الذهب في مصر، مكونة من الذهب عيار 24 والذي يسجل اليوم 2788 جنيها.

أسعار السبائك الذهب اليوم

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6942 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13855 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 27770 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 55540 جنيها

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 86364 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 138850 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 277700 جنيها

أسعار الذهب كانت سجلت ارتفاعات مستمرة، لتصل إلي مستويات تاريخية، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، وتحوط ضد التضخم، وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً سجل عصر مستويات تاريخية عند 2470 جنيها للجرام وهو أعلى سعر تاريخي للذهب قبل أن تبدأ رحلة تصحيح الذهب الي 2430 جنيها

وبحسب التقرير الفني، فمنذ بداية شهر ابريل ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 11% ليربح 240 جنيه للجرام، بينما ارتفع سعر جرام الذهب منذ بداية عام 2023 وحتى اليوم بنسبة 45% ليربح 760 جنيه للجرام ومع انخفاض الذهب بالتعاملات اليوم فقد قلص الذهب هذه المكاسب وسط عمليات جني الأرباح

الطلب على شراء الذهب يتناسب طردياً مع ارتفاع الأسعار وهو ما نشاهده حالياً في أسواق الذهب المحلية، فعلى الرغم من تراجع أسعار الأونصة عالمياً تحت المستوى 2000 دولار للأونصة، إلا أن السعر المحلي مستمر في الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية بسبب تزايد الطلب الكبير، وارتفاع الطلب ناتج عن الرغبة في التحوط ضد التراجع المرتقب في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وما قد ينتج عن هذا من موجة تضخم جديدة بسبب انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية.