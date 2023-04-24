شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد سيارات النقل المؤمن عليها خلال مارس 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين عن شهر مارس2023، أن سيارات النقل المؤمن عليها إجباريا والمرخصة بلغت 1372 سيارة من بينها 9سيارة نقل موديل 2020 و111 سيارة نقل موديل 2021 و382موديل 2022 و 870 سيارة نقل موديل 2023

وتأتي فى المقدمة، ترخيص وتأمين حوالي 791سيارة ماركة شيفرولية وفي المركز الثاني ماركة نيسان 95سيارة

وجاء في المركز الثالث ماركة ميتسوبيشى 84سيارة ، وفي المركز الرابع ماركة ايسوزو 62 سيارة المركز الخامس ماركة ماركة تويوتا 25 سيارة .

يذكر أن أعداد السيارات النقل المؤمن عليها والمرخصة خلال فبراير 2023، سجلت حوالي 1506 سيارة من بينها 17 سيارة نقل موديل 2020 و77 سيارة نقل موديل 2021 و463 موديل 2022 و949 سيارة نقل موديل 2023 .