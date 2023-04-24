زيادة 80 جنيها.. قفزة كبيرة في سعر الذهب بمنتصف التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر ارتفاعها، بمنتصف التعاملات، حيث زاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في التعاملات الصباحية، محققا مستوى قياسي جديد حيث سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 2480 جنيها، وهو أعلى مستوى له في تاريخه بالسوق المحلي.

وخلال تعاملات الصباح، ارتفع سعر الذهب بنحو 60 جنيها مقارنة بأسعار أمس الأحد، ليحقق ارتفاعا بنحو 80 جنيها على مدار تعاملات اليوم حتى الآن.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب خلال منتصف التعاملات، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1653 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2125 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2480 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2834 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 19840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1983 دولارا في خلال تعاملات اليوم الاثنين بارتفاع بنسبة 0.04% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.