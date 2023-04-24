لأول مرة في تاريخه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين، ليدفع سعر الجنيه الذهب إلى تخطي 20 ألف جنيه لأول مرة بتاريخه، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي".

وقال نادي نجيب إن سعر الجنيه الذهب قفز إلى 20080 جنيها بحلول التعاملات المسائية، بزيادة 880 جنيها مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد.

ويأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2510 جنيها بزيادة 110 جنيها مقارنة بمستواه أمس.

وقد يختلف سعر الجنيه الذهب من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.