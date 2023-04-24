شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا فى طريقها لإنتاج 9.6 مليون برميل نفط يوميا فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر حكومي روسي مطلع، إن إنتاج روسيا من النفط هذا العام في طريقه لتجاوز 480 مليون طن أي نحو 9.6 مليون برميل يوميًا وفق قناة القاهرة الإخبارية .

وتشير حسابات "رويترز" وتصريحات المصدر، إلى أن الرقم -الذي لا يشمل مكثفات الغاز- يتماشى مع تعهد روسيا بخفض إنتاجها 500 ألف برميل يوميًا إلى 9.5 مليون برميل، بدءًا من مارس وحتى نهاية العام.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "إذا أجريت استنتاجًا للعام كله فإن الإنتاج سيكون عند 480 مليون طن". ، ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على طلب للتعقيب.