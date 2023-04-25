شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع كيما تستعيد توازنها وتحقق 600 مليون جنيه أرباحا فى النصف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مصانع كيما بمحافظة أسوان قلعة صناعية متكاملة في تصنيع الأسمدة والكيماويات، سواء اليوريا أو الأمونيا، وفى طريقها لتصنيع الأمونيا الخضراء وفق تصريحات عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية.. تعرف على التفاصيل فى 8 معلومات ..

1 - تخطي مشروع كيما 2 نحو 90% من الخسائر المتعلقة بالشركة .

2 - نجحت الشركة في تحقيق أرباح بقيمة 650 مليون جنيه العام الماضي.

3 – حققت الشركة نحو 600 مليون جنيه في النصف الاول من العام الجاري.

4 – سيتم تغطية الخسائر خلال عامين ونصف فقط .

5 - تطوير مشروع كيما 1، يجري حاليا مراجعة عقود التطوير والمواصفات الخاصة بالتنفيذ.

6 - انتاج «الجرين امونيا»، تنتجها الشركة من الستنيات، وهناك مصنع إنتاج، يجري إعادة أحياء هذا المشروع مرة أخرى.

7 – تم التعاقد مع شركة ألمانية لفحص اكتر من 200 معدة لبحث إمكانية استخدامها أو إصلاحها.

8 - تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة خط إنتاج جديد في شركة كيما لإنتاج حامض نيتريك والنترات باستثمارات تصل إلى 280 مليون دولار، بالإضافة إلى مليار جنيه تمويل محلى بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية.