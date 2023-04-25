شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز الترميم بالمتحف الكبير: انتهاء ترميم 100% من الآثار بأياد مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسين كمال، مدير عام مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، إنه تم الانتهاء من ترميم كافة القطع الأثرية المُختارة للعرض بقاعات المتحف المصري الكبير، وبنسبة 100% وتجهيزها استعدادا لتثبيتها بقاعات العرض المتحفي، موضحًا أن المتحف استقبل ما يقرب من 57 ألف قطعة أثرية، تم ترميمها وتجهيزها سواء للعرض المتحفي أو التخزين.

وأضاف، خلال تصريحاته لـ"الخليج 365": نعمل على حاليًا على استكمال عمليات تثبيت القطع الأثرية بقاعات العرض المتحفي، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تثبيت كافة مقتنيات الملك توت عنخ آمون باستثناء القطع التي مازالت معروضة بالمتحف المصري بالتحرير كقناع الملك، وهي قطع لا تحتاج لترميم، وسيتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير قبل افتتاح المتحف، موضحًا أن هذه القطع تحديدًا مازالت بالمتحف المصري بالتحرير حتى لا يتم حرمان الزائرين من رؤية بعض مقتنيات الملك الشاب خاصة القناع وكرسي العرش.

وأشار الدكتور حسين كمال، إلى أن المركز لا يعمل فقط على القطع التي سيتم عرضها بقاعات العرض بالمتحف المصري الكبير، ولكن أيضًا تم العمل على ترميم القطع الأثرية التي سيتم حفظها في مخازن المتحف، وهي أيضًا يتم ترميمها وتأمينها في وضع جيد.

وأكد مدير مركز الترميم، أن جميع العاملين بالمركز من مرممين وآثريين هم مصريين، وكل من يعمل على ترميم القطع الأثرية المصرية مصريين. وتم ترميمها بأيادي مصرية.