شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتوطين صناعة السيارات بقدرة 75 ألف مركبة بشرق بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وذلك بقدرة استيعابية لتصنيع 75 ألف مركبة سنويًا كمرحلة أولى وإقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك EPAZ..

وتم إطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتوفير واردات السيارات البالغة 4 مليارات دولار سنويًا وتصدير السيارات من مصر للأسواق الإفريقية مستغلة اتفاقيات التجارة الحرة.



العمل متواصل بشرق بورسعيد

تم إقامة الشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية بهدف تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، ويقام المشروع على مساحة 300 ألف م2، باستثمارات تقدر بحوالي 240 مليون دولار، بطاقة إنتاجية للمشروع في المرحلة الأولى تبلغ 100 وحدة متحركة في السنة، على أن تكون المرحلة الثانية لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي بمعدل 125 وحدة في السنة، والمرحلة الثالثة إنتاج عربات القطار الكهربائي السريع 150 وحدة في السنة بما يساهم في توفير 2000 فرصة عمل.



ميناء شرق بورسعيد

ويجرى حاليا تأهيل المنطقة الصناعية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات ولكن تركز المنطقة الاقتصادية على جعلها مركزاً للصناعات المتوسطة والخفيفة.