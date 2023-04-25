شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25-4-2023 بالبنوك فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25-4-2023 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسعر الريال السعودى سجل 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتى سجل 99.68 جنيه للشراء، و100.68 جنيه للبيع.

وسعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه سجل 38.10 جنيه للشراء، 38.47 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.





ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليومسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 33.57 جنيه للشراء، 33.88 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 38.10 جنيه للشراء، 38.47 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومسجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومسجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 99.68 جنيها للشراء، و100.68 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.