شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تعقد لقاءات مع منصة البنك الدولى خلال اجتماعات الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، التي عُقدت بواشنطن خلال الفترة من 10-16 أبريل الجاري، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، لقاءات إعلامية مع مجموعة GZero Media، ومجموعة البنك الدولي، حول إطار الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، والمباحثات التي تم عقدها في سبيل الإعداد للاستراتيجية الجديدة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الوطنية الحكومية.

كما تناولت المقابلات الحديث حول الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم في الوقت الحالي وسبل تعزيز دور التعاون الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، إلى جانب سرد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة التطورات العالمية الحالية. فضلا عن الحديث حول نتائج مؤتمر المناخ COP27 والجهود التي تقوم بها مصر في ضوء رئاستها للمؤتمر لتعزيز العمل المناخي والتمويل العادل.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي انعقدت تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»، بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، حيث شاركت "المشاط" في العديد من الفعاليات كما عقدت اجتماعات ثنائية مع العديد من مسئولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.