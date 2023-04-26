شكرا لقرائتكم خبر عن 1959 سفينة عبرت قناة السويس فى فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت اعداد السفن العابرة فى قناة السويس لتسجل نحو 1959 سفينة فى شهر فبراير الماضى، ارتفاعا من 1713 سفينة في شهر فبراير عام 2022، بزيادة بلغت نحو 246 سفينة، وبنسبة زيادة بلغت نحو 14.4%.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالى اعداد السفن توزع بين ناقلات البترول العابرة للقناة وسجل نحو 660 سفينة في شهر فبراير الماضى، بينما كان 365 سفينة في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 295 سفينة، بينما بلغ عدد السفن الأخرى العابرة نحو 1299 سفينة في فبراير الماضى، مقابل 1348 سفينة في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ نحو 49 سفينة.

وسجل أعداد السفن العابرة في قناة السويس في ديسمبر الماضي نحو 2195 سفينة، مقابل 1808 سفينة في شهر ديسمبر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت نحو 387 سفينة، وبنسبة زيادة بلغت نحو 21.4%، وتوزع عدد السفن العابرة بواقع 673 ناقلة بترول في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 436 ناقلة بترول في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 237 ناقلة بترول، إلى جانب 1522 عدد السفن العابرة الأخرى في ديسمبر الماضي، مقابل 1372 سفينة في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 150 سفينة.