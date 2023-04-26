شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخر مستجدات مشاركة القطاع الخاص لتطوير كونتيننتال وشبرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن الشركة تخطط للتعامل مع فندق كونتيننتال بشكل يسمح بمشاركة القطاع الخاص ، مما يساهم في توفير سيولة لإتمام عملية التطوير تعرف على التفاصيل .

1 - طرح 16% من مشروع فندق «كونتنتال» التاريخي، بواقع 16 % من المشروع التجاري للبيع.

2 - استخدام قيمتها المالية في إحياء الفندق، بالإضافة إلى طرح شراكة إدارية

3 – تم إعداد كراسة للطرح، وهناك مستثمرين أبدوا الرغبة في الدخول.

4 – جار إعادة التقييم وفقا لآخر تعويم للجنيه ومتوقع الانتهاء من الكراسة بعد عيد الفطر .

5 - تطوير فندق شبرد يجري وفقا لبرنامج زمنى من خلال مجموعة الشريف القابضة السعودية .

6 - تطوير شركة المعمورة، متوقف حاليا لارتباطها بتطوير المنطقة كلها .