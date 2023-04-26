شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ المقررة لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بالحي الـ14، بمدينة العبور الجديدة، حيث يضم 806 عمارات بإجمالى 19344 وحدة سكنية بالإضافة إلى7 أسواق تجارية و4 مراكز طبية و5 مدارس بمراحل مختلفة، و4 حضانات وملعبين خماسي ومخبز، كما أنه جارٍ استكمال الأعمال بالسوق التجارية بمنطقة الياقوت بعدد 12 محلاً تجارياً دور أرضى، ضمن الأسواق التي تم وجارٍ تنفيذها بالحي.

وجاء ذلك خلال متابعة الوزير للموقف التنفيذى للوحدات، مشيرا إلى أنه تم أيضا متابعة الأعمال الجارية بمشروع العمارة الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصرين" بالمدينة، حيث يضم المشروع 180 عمارة بإجمالي 3924 وحدة بالحي الـ13.

وفي ذات السياق، شدد المهندس المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، على ضرورة اتباع المواصفات الإنشائية المتفق عليها حتى يحقق مشروع العمارة الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصرين " بالمدينة، أهدافه البيئية المرجوة منه، مع الالتزام بالانتهاء من التنفيذ فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاَ للجدول الزمنى المتفق عليه.

كما أكد المهندس أحمد على، ضرورة الانتهاء من مشروع " سكن كل المصريين " نموذج الـ90 مترا للوحدة بالحيين الـ١٥-١٦، والذى يضم ٦٣٨ عمارة بإجمالي ١٥٣١٢ وحدة سكنية فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمنى المتفق عليه، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين ".