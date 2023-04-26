سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 26-4-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "المال" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، الموافق 26 أبريل 2023، في بداية التعاملات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.