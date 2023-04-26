القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 26-4-2023، مقابل الجنيه المصري فى البنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 99.83 جنيه للشراء، و100.76 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 97.44 جنيه للشراء، و101.08 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 100.52 جنيه للشراء، و100.89 جنيه للبيع.

وبدأت البنوك العاملة في مصر وعددها 37 بنكا، اليوم الأربعاء العمل بعد انتهاء إجازة استمرت لمدة 6 أيام من يوم الخميس الماضى وحتى أمس الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 بمناسبة أعياد الفطر وتحرير سيناء.

وتم استئناف العمل بالبنوك صباح اليوم الأربعاء، وتكون مواعيد عمل البنوك من 8:30 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.