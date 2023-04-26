بداية التعاملات.. تراجع أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 20 جنيها، مقارنة في بمستواه بالتعاملات المسائية أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1653 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2126 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2480 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2834 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 19840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1996 دولارا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع قدره نحو 0.05% مقارنة بمستواه في ختام تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.