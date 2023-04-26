شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. 1.6 مليار دولار صادرات مصرية لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة ، لعل أبرزها حركة الأسهم في البورصة المصرية وكذلك سوق الذهب العالمي وحركة العملات.

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الإفريقية بلغ نحو 2 مليار و117 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة بلغت مليار و611 مليون دولار كما بلغت قيمة الواردات المصرية من القارة 506 مليون دولار.

1.6 مليار دولار صادرات مصرية لأفريقيا

وجاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول التبادل التجاري بين مصر وقارة إفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول قارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حركة التجارة بين الدول، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، وزيادة تواجد التمثيل التجاري المصري بالعديد من الدول الإفريقية.

ومن جانبه أوضح اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن أكبر 5 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية شملت ليبيا بقيمة 317 مليون دولار والسودان بقيمة 226 مليون دولار والجزائر بقيمة 217 مليون دولار والمغرب بقيمة 191 مليون دولار وتونس بقيمة 86 مليون دولار.

قطاع الأعمال: تطوير هليوبوليس الجديدة وكورنيش المقطم

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقرير أداء قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة وما تم تحقيقه خلال الشهور الماضية من تطوير لاستغلال وإدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والاتجاه نحو سياسة تصدير العقار انطلاقا من الخبرات المتراكمة لدي شركات الإسكان والتعمير التابعة .

وجاء ذلك في إطار التوجه العام للجمهورية الجديدة وخطة البناء والتنمية والتي يجري تنفيذها بشكل متوازي في عموم الجمهورية في جميع المجالات وبصفة خاصة قطاع التطوير العقاري والبناء والتشييد لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.

أكد الدكتور محمود عصمت فى بيان له اليوم، أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة بما لدية من أصول وخبرات وكوادر بشرية تمكن من تحقيق نجاحات خلال الفترة الماضية في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يتم تنفيذها الأمر الذي انعكس إيجابيا على الوضع المالي للشركات وسياستها المالية والتسويقية، مشيرا إلى وضع تصور كامل لمنظومة الأراضي التي يصل عددها إلى ما يقرب من 40 قطعة أرض، ويأتي التصور متوافقا مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول وكذلك مشروعات التطوير مثل مشروع كورنيش المقطم ومشروع مدينة هليوبوليس الجديدة.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة تداول بعد إجازة عيد الفطر، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.129 مليار جنيه.

البورصة المصرية

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 17452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3087 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 20956 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4578 نقطة.



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