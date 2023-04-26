شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. 1.6 مليار دولار صادرات مصرية لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة ، لعل أبرزها حركة الأسهم في البورصة المصرية وكذلك سوق الذهب العالمي وحركة العملات.1.6 مليار دولار صادرات مصرية لأفريقيا
وجاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول التبادل التجاري بين مصر وقارة إفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول قارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حركة التجارة بين الدول، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، وزيادة تواجد التمثيل التجاري المصري بالعديد من الدول الإفريقية.
ومن جانبه أوضح اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن أكبر 5 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية شملت ليبيا بقيمة 317 مليون دولار والسودان بقيمة 226 مليون دولار والجزائر بقيمة 217 مليون دولار والمغرب بقيمة 191 مليون دولار وتونس بقيمة 86 مليون دولار.قطاع الأعمال: تطوير هليوبوليس الجديدة وكورنيش المقطم
وجاء ذلك في إطار التوجه العام للجمهورية الجديدة وخطة البناء والتنمية والتي يجري تنفيذها بشكل متوازي في عموم الجمهورية في جميع المجالات وبصفة خاصة قطاع التطوير العقاري والبناء والتشييد لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
أكد الدكتور محمود عصمت فى بيان له اليوم، أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة بما لدية من أصول وخبرات وكوادر بشرية تمكن من تحقيق نجاحات خلال الفترة الماضية في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يتم تنفيذها الأمر الذي انعكس إيجابيا على الوضع المالي للشركات وسياستها المالية والتسويقية، مشيرا إلى وضع تصور كامل لمنظومة الأراضي التي يصل عددها إلى ما يقرب من 40 قطعة أرض، ويأتي التصور متوافقا مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول وكذلك مشروعات التطوير مثل مشروع كورنيش المقطم ومشروع مدينة هليوبوليس الجديدة.البورصة المصرية
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4578 نقطة.
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية اليوم الاربعاء ارتفاع ملحوظ بحوالي 50 جنيها، في حين لا يزال التذبذب مسيطر على حركة سعر الذهب في البورصة العالمية لتعود الأوقية لمستوي 2004 دولار وسعر جرام الذهب عيار 21 سعر 2550 جنيها للجرام.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 2914 جنيها.
عيار 21 يسجل 2550 جنيها.
عيار 18 يسجل 2186 جنيها.
الجنيه الذهب 20400 جنيه.
اونصة الذهب 2004 دولارا.
وقال التقرير الفني لجولد بيليون، إن التذبذب يسيطر على أداء أسواق الذهب وسط محاولات فاشلة منذ بداية الأسبوع للعودة إلى التداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، يأتي هذا في ظل سعي الأسواق لمزيد من الوضوح بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكي وسط ترقب للبيانات الاقتصادية التي تصدر هذا الأسبوع.
وتتداول أسعار الذهب اليوم الأربعاء في نطاق ضيق حيث تتحرك أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير عند المستوى 1999.60 دولار للأونصة مسجلة ارتفاع بنسبة 0.1%، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 0.4%.