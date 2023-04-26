شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة العربية للتجارة بقيمة 35 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل ATM مصر، بحجم تداول 35 ألف سهم بقيمة 35 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة الفراعنة للسجاد والموكيت والألياف الصناعية-السدرة بحجم تداول 8700 سهم بقيمة 8.7 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 82 ألف سهم بقيمة 46.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 26 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة تداول بعد إجازة عيد الفطر، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.129 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 445.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.9 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.18%، والعرب على 8%، واستحوذت المؤسسات على 35.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 14.1 مليون جنيه، 273.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 112.2 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 170.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 17452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3087 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 20956 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4578 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3518 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.