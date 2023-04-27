شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 17523 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 3102 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 21057 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 7304 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3020 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4592 نقطة.