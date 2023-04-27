شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس: 91 سفينة بميناءى السخنة والأدبية بحمولة 2 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيانًا اليوم عن نشاط موانئ المنطقة الجنوبية خلال شهر مارس 2023، وقد أوضح البيان أن ميناء السخنة شهد حركة تداول بإجمالي بلغ 53 سفينة لتبلغ إجمالي الحمولة المتداولة في الميناء خلال شهر مارس 1543646.16 طن، حيث استقبل الميناء سفينة بضائع عامة غير محواة بواقع 1202,90 طن، و38 سفينة بضائع عامة محواة بلغت حمولتها 760811 طن، و3 سفن صب جاف بحمولة 295021,63 طن، و11 سفينة صب سائل بإجمالي 486610,63 طن، بإجمالي حاويات 75893 حاوية مكافئة.

أما ميناء الأدبية فقد بلغت إجمالي الحمولة 547937,16 طن، حيث بلغت حمولة البضائع العامة 79725.42 طن، وإجمالي حمولة الصب الجاف 177578,50 طن، وإجمالي حمولة الحاويات 63186.42 طن، كما بلغ معدل تداول الحاويات 6118 حاوية مكافئة، ووصل إجمالي عدد السفن إلى 38 سفينة، بواقع 15 سفينة بضائع عامة، و4 سفن صب جاف، و15 سفينة صب سائل، و3 سفن حاويات و سفينة واحدة خدمات بحرية وأخرى.

والجدير بالذكر أن موانئ المنطقة الجنوبية شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال عام 2022؛ حيث شهد ميناء السخنة حركة تداول سفن شملت 485 سفينة منها 9 سفن بضائع عامة بحمولة بلغت 39,923 طن، و58 سفينة صب جاف كانت الحمولة الإجمالية لها 5,507,999 طن، و90 سفينة صب سائل بلغ صافي حمولتها 4,079,839 طن، و309 سفينة حاويات بإجمالي عدد حاويات 929,253 حاوية مكافئة وصلت حمولتها مجتمعة إلى 8,537,518 طن؛ ليبلغ إجمالي الحمولات خلال عام 2022 نحو 18,165,279 طن، بالإضافة إلى 19 سفينة سياحية بعدد 16,466 سائح، كما شهد ميناء الأدبية خلال عام 2022 حركة تداول سفن شملت 429 سفينة مقارنة بــ 414 سفينة في 2021 بمعدل نمو 3.62% منها 129 سفينة بضائع عامة بحمولة بلغت 1,318,670 طن، مقارنة بـ 1,143,081 طن خلال عام 2021.