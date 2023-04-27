شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء الخدمات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 4.4%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.8%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.5%، وقفز قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات بنسبة 2.4%، وزاد قطاعا خدمات النقل والشحن، والبنوك بنسبة 2.3%، 2.1%، على التوالي.

كما ارتفع قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.9%، ثم قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء بنسبة 1.8%، 1.5%، 1.2%، على التوالي، ثم قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والتجارة والموزعون بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية وحيدًا بنسبة 0.4%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.148 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 651.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.54%، والعرب على 10.79%، واستحوذت المؤسسات على 24.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 83.2 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، 70.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 30 ألف جنيه، 4.6 مليون جنيه، 163.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 17796 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 3161 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 21374 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 7402 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 3074 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 4674 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 3580 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1277 نقطة.