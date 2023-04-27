عيار 21 يقترب من 3000 جنيه.. ارتفاع تاريخي جديد في أسعار الذهب

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، في التعاملات المسائية ليوم الخميس ٢٧ إبريل ٢٠٢٣، بقيمة 150 جنيها، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق 2800 جنيه للجرام، مسجلا أعلى سعر في التاريخ.

وكان الذهب ارتفع في التعاملات الصباحية بقيمة 100 جنيه، ليبلغ إجمال الزيادة حتى الآن 250 جنيها، في الجرام.

توقف حركة البيع والشراء محليا

من جانبه، قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن محلات الذهب أوقفت حركة البيع والشراء خلال الساعات الحالية، لحين استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وأضاف نجيب، أن وقف المحلات لحركة البيع والشراء جاءت بعد قفزة كبيرة لسعر جرام الذهب، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي مبرر لقفزة الذهب اليوم بمصر.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1990 دولار بحلول التعاملات المسائية، الخميس، بصعود قدره نحو 0.23% مقارنة بمستواه في ختام تعاملات جلسة الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الأخير، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 18.75%.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25% بما يتماشي مع التوقعات، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا.

ويأتى القرار الأمريكي لرفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي إلى نطاق 4.75% لـ 5%.

ويعد سبب ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات - إلى 40.3% خلال شهر فبراير 2023 مقارنة مع 31.2% فى يناير الماضى.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الخميس، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 يسجل 2400 جنيها.

عيار 21 يسجل 2800 جنيها.

عيار 24 يسجل 3200 جنيها.

الجنيه الذهب 22400 جنيها.

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الشهور الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.