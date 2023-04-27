شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 27-4-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 27-4-2023.





إيقاف تداول 8 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ومصر للفنادق، والقاهرة للدواجن، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا.





البورصة تربح 19 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.148 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 651.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.54%، والعرب على 10.79%، واستحوذت المؤسسات على 24.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 83.2 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، 70.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 30 ألف جنيه، 4.6 مليون جنيه، 163.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 17796 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 3161 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 21374 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 7402 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 3074 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 4674 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 3580 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1277 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 26 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:- مصر للفنادق بسعر إغلاق 62.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 5.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 1.323 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.45%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 4.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.16%.

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 7.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.03%.





وضمت الأسهم المتراجعة:- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 50.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.32%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.836 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.85%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 37.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.24%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 17.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.78%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 31.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.63%.