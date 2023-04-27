شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات "WE" تتيح مكالمات الأرضى والمحمول والرسائل النصية للسودان مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المصرية للاتصالات "WE" عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن إتاحة مكالمات التليفون الأرضي ومكالمات ورسائل الهاتف المحمول مجانًا وبلا حدود لمدة أسبوع كامل، وذلك تحت شعار "إطمن على أهلك وحبايبك في السودان".

وأوضحت الشركة إنها ستتيح المكالمات المجانية من أي تليفون أرضي أو أي هاتف محمول، سواء مكالمات أو رسائل، إلى أي تليفون أرضي أو هاتف محمول في السودان الشقيق بداية من يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من أبريل الجاري ولمدة أسبوع كامل.