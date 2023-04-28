شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات حول تطوير مشروعات التشييد والبناء والعقارات بقطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال من خلال شركاتها التابعة استكمال خطط التطوير التى يجري تنفيذها منذ عدة سنوات خاصة فى قطاع شركات التشييد والتعمير والبناء تعرف علي التفاصيل فى 8 معلومات وفق بيانات الوزارة .

1- تم وضع تصور كامل لمنظومة الأراضي التي يصل عددها إلى ما يقرب من 40 قطعة أرض.

2- جار تطوير مشروع كورنيش المقطم ومشروع مدينة هليوبوليس الجديدة.

3- توجيه شركات المقاولات التابعة للعمل خارج البلاد وتوفير الدعم اللازم لذلك، وحصلت شركة مختار إبراهيم من خلال مناقصات علي مشروعات بسلطنة عمان والإمارات ،وفازت شركة المكتب العربي للاستشارات بمشروعات في دول إفريقية والعراق، ويجري حاليا إعادة هيكلة الشركة.

4- هناك العديد من قطع الأراضي المميزة التابعة لشركة مصرالجديدة للإسكان والتعمير يجري العمل للوصول إلى التصور الأمثل لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وتتجاوز عوائد التطوير لتلك الأراضي 300 مليار جنيه.

5- تواصل مع كافة الجهات لفض التشابكات المالية وسداد مستحقات الشركات حتى تتمكن من الوفاء بالتزماتها نحو المقاولين العاملين معها.

6- هناك توافق لطرح بعض الشركات بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة كفاءة التشغيل تماشيا مع خطة الطروحات ووثيقة سياسة ملكية الدولة .

7- هناك خطة تطوير خاصة بشركة جنوب الوادي للتنمية لاستكمال زراعة الأراضي المملوكة لها بتوشكى واعتماد دورة زراعية تقوم في الأساس على زراعة محصول القمح بالإضافة إلى محاصيل الذرة وفول الصويا والبرسيم الحجازي.

8- تطوير المجزر الآلي والمحجر البيطري وزيادة القدرة الاستعابية لهما وإضافة أنشطة صناعية جديدة مثل صناعة الجلود والصناعات الجيلاتينية واستغلال المجاري المائية الداخلية بإضافة نشاط تربية الأسماك، وتشمل الخطة استكمال عمليات استصلاح بعض المساحات من الأراضي وزراعة المتخللات وتطوير منظومة الري .