شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء حجز وحدات مشروع "سكن كل المصريين 4" فى 6 محافظات الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بعد غد الأحد ، وحتى يوم الخميس 4 مايو، موعدًا لحجز مشروع سكن كل المصريين 4 في نحو 6 محافظات.

وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم طرح مشروع سكن كل المصريين 4 في نحو 6 محافظات وهى القاهرة والشرقية والبحيره، والبحر الأحمر، ودمياط، وبنى سويف.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدينة القاهرة الجديدة هي الأكثر إقبالًا بين المدن المطروحة في إعلان "سكن كل المصريين4"، مؤكدة أنه يجب على المواطنين استكمال إجراءاتهم عبر الموقع الإلكتروني ورفع المستندات الموضحة في كراسة الشروط بصيغة ملف PDF مضغوط بحيث لا تزيد مساحته عن 2 جيجا.

وأضافت أن الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg يعمل بكفاءة، ويمكن للمواطنين الدخول إليه في أي وقت على مدار الأسبوع وتحميل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان، موضحة أن التخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيًا، وأنه سوف يتم تطبيق نظام الأولوية، حيث تكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.