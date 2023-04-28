شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 12 مليون عملية سحب من ماكينات ATM للبنك الأهلى بـ29 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ عملاء البنك الأهلي المصرى، أكثر من 12 مليون عملية سحب بحوالى 29 مليار جنيه من خلال ماكينات الصراف الآلي على مدار أسبوعين، اعتبارًا من 13 أبريل الجارى، كما تم تنفيذ أكثر من 435 ألف عملية من خلال خدمة الأهلي نت بما يزيد عن 31 مليار جنيه، بالإضافة إلى أكثر من مليون عملية من خلال محفظة الأهلي فون كاش بما يقارب مليار جنيه خلال نفس الفترة.

حرص البنك الأهلي المصري، على تغذية كافة ماكينات الصارف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة خلال فترة عطلات عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر؛ لضمان تنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء والمواطنين، ويمتلك البنك الأهلى أكبر شبكة لماكينات ATM تبلغ أكثر من 6600 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك من خلال التنسيق المثمر خلال عطلة العيد بين كافة العاملين المختصين بالبنك لتغذية ماكينات الصراف الآلي وكذلك شركات نقل الأموال وخاصة في الماكينات المتواجدة في الشوارع والمراكز التجارية لضمان السرعة والفاعلية فى تغذية الماكينات في حالات الحاجة لحظيا لتلبية كافة عمليات السحب.

وتم تغذية الماكينات بسعتها القصوى وفي بعض الأحيان تغذى بأكثر من مرة فى اليوم وخاصة فى المناطق التى تتسم بارتفاع كثافة الجمهور وزيادة الاستخدامات مع وجود مراقبة فورية لجودة الماكينات وصيانتها للتأكد من سلامتها.