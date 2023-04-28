بعد وصوله لـ 2800 جنيه للجرام.. ما هي أسباب القفزات القياسية لأسعار الذهب؟

الشارقة - اميمة ياسر -

قفزت أسعار الذهب في مصر بشكل كبير خلال الأيام الماضية، رغم التحركات البطيئة في سوق الذهب الذهب العالمي، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية لموقع "مصراوي".

وقال نجيب إنه بحلول نهاية تعاملات أمس الخميس، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2800 جنيها للجرام مقابل 2510 جنيهات، الاثنين الماضي - أول أيام تداول البورصة العالمية وتغيرات السعر للأسبوع الجديد في السوق المحلي.

وأشار نجيب إلى أن المستويات الحالية للذهب في مصر، مستويات تاريخية لم يصل لها السوق المحلي من قبل.

وتحدث نجيب عن 3 أسباب وراء ارتفاع سعر الذهب في مصر، أولها صعود السعر في البورصات العالمية إلى مستوى ألفين دولار منذ الأسبوع الماضي.

وخلال جلسة تعاملات الخميس الماضي، سجل سعر الذهب عالميا نحو 2000 دولار، قبل أن تعاود التراجع إلى أقل من ألفي دولار للأوقية بختام جلسة الجمعة الماضية وحتى بداية الأسبوع الجاري، آخر جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وأضاف نجيب أن السبب الثاني وراء زيادة الذهب بمصر هو ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي ليتخطى 36 جنيها بعد ما شهد تراجعا خلال الأسبوع الماضي.

وفي السياق، توقع اقتصاديون تحدثوا لوكالة "رويترز"، في استطلاع نشرته الخميس، انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 34 جنيهًا بحلول نهاية ديسمبر 2023.

وتقول "رويترز" إن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع الدولار إلى مستوى 35 جنيهًا بحلول نهاية ديسمبر 2024، ثم إلى 35.07 جنيه للدولار بعد عام.

وتتوقع بعض التحليلات أن يصل سعر الدولار في الفترة القادمة إلى مستوى 40 جنيها أو أكثر، يرى بعض المحللين أن هذا السيناريو غير قابل للحدوث، وأن سعر الجنيه لا يحتاج إلى المزيد من الهبوط.

ووفقا لـ "مصراوي"، صرح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة " آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، في بيان الخميس، بأن سعر الذهب يتداول محليًا وفقًا لسعر صرف الدولار تجاوز العقود الآجلة، حيث سجل نحو 50 جنيهًا، خلال تعاملات الخميس، مشيرا إلى أن السوق يعاني من تلاعبات.

وأضاف نجيب أن السبب الثالث وراء زيادة أسعار الذهب هو ارتفاع الإقبال على شراء المستهلكين للسبائك الذهبية كملاذ آمن بعد ارتفاعات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية دفع أيضا الذهب بمصر إلى الصعود إلى هذه المستويات.

وعن مستقبل أسعار الذهب بمصر خلال الفترة المقبلة، قال ذكر نجيب إن السوق في حالة ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل بخصوص تحديد سعر الفائدة، وترقب أيضا لسعر الدولار في البنوك بعد إجازة عيد الفطر.

ورفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي بنسبة 0.25% بعد انتهاء ثاني اجتماعاته في العام الجاري، لحسم مصير الفائدة، لتتراوح بين 4.75% و5%.