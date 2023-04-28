شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ صعد المؤشر العام لسوق دبى المالى بنسبة 0.821% رابحًا 28.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3544.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 160.7 مليون سهم محققة ما قيمته 415.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 7724 صفقة لعدد 37 سهمًا.

وقفزت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.92%، أعقبه القطاع المالي بنسبة 1.61%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.17%، ثم قطاعي الاتصالات والعقارات بنسبة 0.59%، 0.52%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع المرافق العامة بنسبة 0.04%.

وزاد 22 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 12.09%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 4.03%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها مصرف السلام السودان بنسبة 10%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.65%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 13.6 مليون ورقة بقيمة 80.7 مليون درهم.

وقفز مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.394% رابحًا 34.68 نقطة ليغلق عند مستوى 9789.17 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.717 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 277.5 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 14774 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الطاقة بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.16%، يليه قطاعي المواد الأساسية والتقديري للمستهلك بنسبة 0.53%، 0.51%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.39%.

وقفز 33 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "بنك الفجيرة الوطني" بنسبة 6.16%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 5.61%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 4.74%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 9.44%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 2.73%، ثم سهم "أي أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 2.55%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 250.2 مليون درهم.