بنك مصر يتيح خدمة كشف الحساب الإلكتروني مجانا.. تعرف على طريقة الاشتراك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بنك مصر، عن إتاحته خدمة إرسال كشف الحساب عبر البريد الإلكتروني للعملاء، بدلا من الورقي، مع إمكانية الإشتراك في الخدمة مجانا لفترة محدودة خلال دوريتي مارس ويونيو من خلال زيارة أقرب فرع.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك، يُعد كشف الحساب الإلكتروني هو نسخة من كشف الحساب الخاص بك ويحتوي على نفس البيانات الواردة في كشف الحساب الورقي، إلى جانب جميع المعاملات التي تمت على حسابك.

ويتم إرساله تلقائيًا كل ثلاثة أشهر إلى عنوان بريدك الإلكتروني المسجل لدى البنك.

المزايا: -

الوصول السريع إلى جميع تفاصيل حساباتك وأرصدتك ومعاملاتك وتفاصيلها

تأمين كشف الحساب بكلمة مرور متغيرة مع كل دورية كشف حساب يتم إرسالها للعملاء في رسالة نصية.

التخلي عن كشف الحساب الورقي واستبدالها بكشف حساب إلكتروني، مما يتيح لك الحصول بسهولة على جميع المعلومات التفصيلية عن معاملات حسابك في أي وقت وفي أي مكان.

ستوفر لك هذه الخدمة راحة ومرونة، وسيساعد اشتراكك في خدمة كشف الحساب الإلكتروني بدلاً من خدمة كشف الحساب الورقي في حماية البيئة، وهي مسؤوليتنا

أسئلة متكررة

1-كيف أتقدم بطلب للحصول على كشف حساب إلكتروني؟

يعد التحول من خدمة كشف الحساب الورقي إلى خدمة كشف الحساب الإلكتروني أمرًا بسيطًا للغاية، ما عليك سوى زيارة أحد فروعنا لتقديم طلب للحصول على الخدمة.

يرجى ملاحظة أن الاشتراك في الخدمة لا يلغي تلقائيًا خدمة حفظ المراسلات الخاصة بحسابك، مما يتطلب استيفاء طلب " إلغاء حفظ مراسلات" من أقرب فرع لضمان الاطلاع على جميع حساباتكم.

يتم إرسال كشف الحساب الإلكتروني كل ثلاثة أشهر إلى عنوان بريدك الإلكتروني المسجل لدى البنك. إذا لم تستلم هذا الكشف فهذا يعنى انه لم يتم تحديث عنوان بريدك الإلكتروني وستحتاج إلى زيارة أقرب فرع لتوقيع نموذج طلب تحديث بيانات.

2-كيف يمكنني التوقف عن استلام كشف الحساب الورقي؟

إذا كنت ترغب في إيقاف استلام كشف الحساب الورقي، يرجى زيارة أقرب فرع والتوقيع على نموذج طلب كشف الحساب الإلكتروني.

3-من هو المؤهل لهذه الخدمة؟

جميع العملاء الأفراد (المصريين والأجانب) في جميع فروع بنك مصر النمطية والإسلامية

4-كيف يمكنني إلغاء خدمة كشف الحساب الإلكتروني؟

لإلغاء خدمة كشف الحساب الإلكتروني، يرجى زيارة أقرب فرع لتوقيع نموذج إلغاء كشف الحساب الإلكتروني لإيقاف الخدمة.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء على 19888