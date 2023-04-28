شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يصل لـ2700 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 28-4-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى مستوى 2700 جنيه للجرام، تحويل الخزانة العامة للدولة مبلغ 653.3 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 45 شهرًا.

أسعار الذهب اليوم تسجل 2700 جنيه للجرام عيار 21 في الأسواقننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر، بتعاملات الجمعة، وعادت الأسعار للصعود إلى مستويات 2700 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- في حين لا يزال التذبذب مسيطر على حركة سعر الذهب في البورصة العالمية. أسعار الذهب اليوم تسجل 2700 جنيه للجرام عيار 21 في الأسواقننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر، بتعاملات الجمعة، وعادت الأسعار للصعود إلى مستويات 2700 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- في حين لا يزال التذبذب مسيطر على حركة سعر الذهب في البورصة العالمية.

وبلغ عيار 24 قيمة 3086 جنيها، وسجل عيار 18 حوالي 2314 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 21600 جنيه، وأونصة الذهب 1987 دولارا.

وزير المالية: تحويل 653.3 مليار جنيه لهيئة التأمينات خلال 45 شهراكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تحويل الخزانة العامة للدولة مبلغ 653.3 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 45 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن. وزير المالية: تحويل 653.3 مليار جنيه لهيئة التأمينات خلال 45 شهراكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تحويل الخزانة العامة للدولة مبلغ 653.3 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 45 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.

قال وزير المالية، إنه تم تخصيص 202 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل بمعدل نمو سنوي 6%، ضمن اتفاق فض التشابكات، مقارنة بـ 190.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 1.6 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

التخطيط: 307 مشروعات تنموية فى الإسماعيلية باستثمارات 7 مليارات جنيه التخطيط: 307 مشروعات تنموية فى الإسماعيلية باستثمارات 7 مليارات جنيه أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن عدد المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بمحافظة الإسماعيلية بلغت 307 مشروعًا بقيمة استثمارية 7 مليارات جنيه خلال العام المالي 2023/2022، بنسبة زيادة 29.6% عن العام المالي الماضى، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى توجيه استثمارات بقيمة 3.1 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 44.3%، يليه قطاع التعليم العالى والبحث العلمى بقيمة 807.4 مليون جنيه بنسبة 11.5%، ويخص قطاع الصحة 740.3 مليون جنيه بنسبة 10.6% ثم التنمية المحلية 617.5 مليون جنيه بنسبة 8.8%، ثم قطاع الاسكان 554 مليون جنيه بنسبة 8%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 17%.