شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصرى يفوز بجائزة التميز من اتحاد البريد العالمى للعام الثالث والان مع تفاصيل الخبر
قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن فوز البريد المصري بهذه الجائزة للمرة الثالثة على التوالي يمثل تجسيدًا واضحًا للنجاح الذي حققه البريد المصري في تطبيق كافة المعايير الدولية على جميع الخدمات، ويؤكد ريادة مصر في تقديم الخدمات البريدية.
وأوضح "فاروق"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن معايير الحصول على هذه الجائزة تأتي بناءً على مؤشرات أداء رئيسية عالية الدقة يتم قياسها من الاتحاد البريدي العالمي على جودة خدمة العملاء، حيث يتم قياسها بناءً على عدة محاور تتمثل في الالتزام بمعايير التسليم الدولية، ودقة الرد على الشكاوى والاستعلامات الدولية، والامتثال للمعايير الدولية لتبادل البيانات؛ الأمر الذي تطلب جهدًا كبيرًا للوصول بخدمات البريد المصري إلى مستويات الجودة العالمية.
كما أشاد الدكتور شريف فاروق، بالجهود التي يبذلها العاملون بالبريد المصري وتفانيهم في إنجاز العمل بالدقة المنشودة والجودة المطلوبة؛ من أجل رفع اسم مصر عاليا بين الدول الأعضاء فى الاتحاد البريدى العالمى.