سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 29-4-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

سيطر الاستقرار على سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في غالبية البنوك اليوم السبت، الموافق 29-4-2023، وهو استقرار استطاعت العملة الأمريكية لمدة قاربت على ما يزيد على شهر، وهو استقرار نادر الحدوث تمكن الأخضر من تحقيقه أمام العملة المصرية، فيما أشارت تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن متوسط سعر العملة الخضراء بلغ 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، حسبما ذكر موقع البنك.

ونشر موقع "المال" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في مختلف البنوك المصرية.

سعر الدولار في بنك البركة أمام العملة المصرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام العملة المصرية: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام العملة المصرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر أمام العملة المصرية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي أمام العملة المصرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري أمام العملة المصرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم أمام العملة المصرية في بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.