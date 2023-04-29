الحكومة تدرس السماح للمصريين بإدخال الذهب لمصر بدون جمارك

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك مقترحا للحكومة للسماح للمصريين بإدخال الذهب لمصر بدون جمارك.

وأشار المصيلحي، في مؤتمر صحفي، إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريبا مع الغرفة التجارية وشعبة الذهب من أجل صياغة مقترح لتقديمه لمجلس الوزراء بشأن الموافقة على السماح للمصريين بالخارج بالنزول بكميات محددة من الذهب دون جمارك حيث أن زيادة المعروض فى السوق سيتم من خلال نزول المصريين بالخارج بكميات ذهب من الخارج .

وأوضح وزير التموين، أن سوق الذهب يرتبط بـ 3 عوامل هما "سعر الذهب العالمى، وسعر الدولار، وحجم العرض والطلب"، و أن الزيادة الكبيرة فى الذهب ناتجة من زيادة الطلب مع محدودية المعروض من الذهب