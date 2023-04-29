الحكومة تدرس اعتماد عملات الدول التي تستورد منها السلع الاستراتيجية بدلا من الدولار

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تدرس اعتماد عملات الدول التي تستورد منها السلع الاستراتيجية في التعاملات المالية، بدلا من الدولار، وأجرت تفاهمات مع الصين والهند بشأن التعامل بالروبية واليوان عند استيراد القمح.

وأكد المصيلحي، أنه يجرى التفكير في استيراد السلع الاستراتيجية بعملات أخرى بخلاف الدولار من أجل تخفيف الضغط على العملة الخضراء، وأن هناك صفقة مع الصين بشأن ذلك، قائلا: "لم نصل حتى الآن إلى إعلان ذلك، وإنما الاتفاقيات دائرة".

وشدد على أهمية تنويع مصادر استيراد السلع الاساسية، مشيرا إلى تنويع مصادر استيراد اللحوم بسبب الأزمة في السودان.