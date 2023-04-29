شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات جديدة لسعر الذهب فى مصر بعد التغيرات الكبيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تلفزيون الخليج 365 تغطية خاصة حول توقعات سعر الذهب في مصر بعد تذبذب كبير في الأسعار خلال الساعات الماضية، واستضاف الزميل إسلام سعيد خلال تغطية اليوم، سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب للحديث عن تطورات السوق والتوقعات المستقبلية.

ناشد سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، المواطنين بالانتظار وعدم شراء الذهب حاليًا لأن هناك مبالغة في التسعير والسعر الحالي لا يعبر عن عوامل العرض والطلب لكن هناك مبالغة كبيرة من التجار اللذين لديهم كميات كبيرة من المعدن النفيس.