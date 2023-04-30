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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك الإسلامي للتنمية قدم دعما تمويلا بقيمة 396 مليون دولار لحكومة أوزبكستان لتعزيز البنية التحتية والأمن الغذائي والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنمية الريفية، وتحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر بوزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكستاني لعزيز كودراتوف في طشقند.

وسيقدم البنك بموجب الاتفاقيات تمويلا بقيمة 106.7 ملايين دولار لدعم إعادة بناء وتطوير الطرق، وتحسين كفاءة البنية التحتية للنقل البري، وضمان الحركة الآمنة للبضائع والأشخاص، فيما سيعمل مشروع التنمية الريفية المتكاملة الذي تبلغ تكلفته 260 مليون دولار على تمكين المجتمعات المحلية، وتحسين وصولهم إلى البنية التحتية الجيدة.

وتنص الاتفاقية الثالثة لمشروع تعزيز الوصول إلى تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة بقيمة 30 مليون دولار، الأمر الذي سيدعم هدف حكومة أوزبكستان في تحقيق الالتحاق الشامل لمرحلة ما قبل المدرسة.