شكرا لقرائتكم خبر البنك الإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر بوزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكستاني لعزيز كودراتوف في طشقند.
وسيقدم البنك بموجب الاتفاقيات تمويلا بقيمة 106.7 ملايين دولار لدعم إعادة بناء وتطوير الطرق، وتحسين كفاءة البنية التحتية للنقل البري، وضمان الحركة الآمنة للبضائع والأشخاص، فيما سيعمل مشروع التنمية الريفية المتكاملة الذي تبلغ تكلفته 260 مليون دولار على تمكين المجتمعات المحلية، وتحسين وصولهم إلى البنية التحتية الجيدة.
وتنص الاتفاقية الثالثة لمشروع تعزيز الوصول إلى تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة بقيمة 30 مليون دولار، الأمر الذي سيدعم هدف حكومة أوزبكستان في تحقيق الالتحاق الشامل لمرحلة ما قبل المدرسة.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.