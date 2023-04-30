شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 55 ألف نسمة يستفيدون من مشروعات حياة كريمة بمحافظة الاسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر
وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الإسماعيلية فى خطة 2023/2022، والتى تتمثل فى رصف طرق محلية بحوالى 207.4 مليون جنيه إلى جانب توجيه 65 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية فى هذا القطاع 157 مشروعًا.
وأضاف، أن عدد المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بمحافظة الاسماعلية بلغت 307 مشروعًا بقيمة استثمارية 7 مليارات جنيه خلال العام المالي 2023/2022، بنسبة زيادة 29.6% عن العام المالي الماضى، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة".
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