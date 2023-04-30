شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 17921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 3187 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 21517 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 7460 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 3097 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 4709 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.705 مليون وثيقة بدلًا من 2.71 مليون وثيقة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 10.8 مليون سهم، 258 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 25 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات جدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 280 ألف سهم، 27.3 ألف سهم، 12 ألف سهم، 45 سهم، 25.1 مليون سهم، 4.1 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ورواد السياحة-رواد 200 ألف سهم، 53.6 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت إدارة شركتي بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 1000 سهم، 1.9 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية عدد 7.9 مليون سهم، 1608 سهم، 2000 سهم، على التوالي.