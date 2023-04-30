شكرا لقرائتكم خبر عن جولات مرورية لرئيس مصلحة الضرائب على مختلف المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية بجولات مرورية للمراكز الضريبية والمناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها (مأمورية إستثمار القاهرة، ومأمورية الشركات المساهمة، ومركز كبار الممولين 2 بالسادس من أكتوبر، ومأمورية الشركات المساهمة بالإسكندرية، مأمورية استثمار الأسكندرية، ووحدة المهن الحرة بالأسكندرية، ومركز كبار ومتوسطي الممولين وجه بحري)، يومى الجمعة والسبت لمتابعة سير العمل، ومتابعة الأداء والاطمئنان على توفير كافة التسهيلات، والتيسيرات للممولين، مع قرب انتهاء موسم تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين، خاصة مع استمرار العمل بجميع المراكز الضريبية والمناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها حتى الخامسة مساء بدءا من يوم الخميس الموافق 27 أبريل وحتى يوم الأحد الموافق 30 أبريل.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال هذه الجولات على تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، لافتًا إلى حرص المصلحة على مد جسور الثقة والتعاون مع كافة أطراف المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تبذل كل الجهد وتقدم كافة التسهيلات والتيسيرات وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفني للممولين مما ييسر عليهم تقديم الاقرارات ومن ثم سداد الضريبة المستحقة.

وأوضح مختار توفيق أن المصلحة تقوم بتقديم كامل الدعم لمساعدة الممولين في التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المصلحة قامت بالتواصل مع كافة النقابات المهنية والغرف التجارية للتنسيق من خلال توفيرالمصلحة للجان تتواجد بهذه الجهات لمساعدة أعضائها في التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلي أن هذه اللجان شهدت إقبالًا كبيرًا عليها خاصة في نقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المكاتب الأمامية بالمراكز الضريبية ومنطقة القاهرة رابع ومامورياتها العشرة المدمجة تقوم باستقبال ومساعدة الممولين في رفع إقرارات الأشخاص الإعتبارية، وسداد الضريبة المستحقة رفق الإقرارات عن طريق الوسائل الإلكترونية المتاحة على المنظومة، كما تقوم بالرد على كافة التساؤلات والاستفسارات.

وأضاف مختار توفيق أن مصلحة الضرائب تعمل على دعم الالتزام الطوعي من خلال توفير البيانات والمعلومات ليتفهم الممول كيفية التعامل مع المنظومة الإلكترونية، وذلك لكى يتحقق الالتزام الطوعي بأقل تكلفة، مشيرا إلى أن المصلحة قامت بتنظيم ندوات مجانية للتوعية الضريبية بكيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية وذلك بكافة مراكز التدريب الفرعية التابعة للمصلحة على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك قامت بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات لتنظيم ندوات لتوعية أعضاء هذه الغرف وتقديم الدعم الفني لهم حول كيفية تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، والرد على جميع استفساراتهم وحل كافة العقبات والمشكلات، مؤكدًا على تنظيم المصلحة من خلال وحدة الإعلام لندوات توعية أون لاين يوميًا طوال موسم الإقرارات، موضحا أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يقدم كل المعلومات، والأخبار الضريبية بما يساعد على تحقيق الالتزام الطوعي .

وقال إن المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، والذي يقوم بدور فعال خلال هذه الفترة، وذلك من خلال استقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبى، وكيفية ملء النماذج الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وطرق السداد الخاصة بتلك النماذج وغيرها وذلك على رقم 16395.