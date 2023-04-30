شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة تجاوزت 1.3 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 18081 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 3204 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 21647 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 7483 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 3118 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 4738 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3574 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.705 مليون وثيقة بدلًا من 2.71 مليون وثيقة.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 10.8 مليون سهم، 258 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 25 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات جدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 280 ألف سهم، 27.3 ألف سهم، 12 ألف سهم، 45 سهم، 25.1 مليون سهم، 4.1 مليون سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ورواد السياحة- رواد 200 ألف سهم، 53.6 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت إدارة شركتي بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 1000 سهم، 1.9 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية عدد 7.9 مليون سهم، 1608 سهم، 2000 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.5 مليون سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.54%.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى مارس عام 2023، وبلغ صافي ربح شركة الدلتا للسكر بعد الضريبة 323.8 مليون جنيه مقابل 76.8 مليون جنيه، وجاءت أسباب زيادة صافي الربح نتيجة حالة السوق، والذي سمح بقيام إدارة الشركة بالبيع منذ بداية موسم الإنتاج مما أدى إلى توافر السيولة وانخفاض السحب على المكشوف مما ترتب عليه انخفاض الفوائد المدينة، وقيام إدارة الشركة بإتباع سياسة بيعية لأكثر من عميل مما أدى إلى وجود منافسة وعدم احتكار أدت إلى سرعة تصريف وبيع المنتج بسعر اقتصادي مناسب.

وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح بعد الضرائب بلغ 35.1 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى مارس عام 2023 مقابل ربح قدره 21 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 67%.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، صافي ربح بعد الضرائب بلغ 79.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى مارس عام 2023 مقابل ربح قدره 73.8 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.