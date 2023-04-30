شركة Samco Holding للتطوير العقاري تستعد لإطلاق أولى مشروعاتها في السوق المصري باستثمارات 15 مليار جنيه

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القاهرة - سامية سيد - صدام السيد: المجموعة تمتلك شركات عاملة في قطاعات المقاولات والصناعة

إبراهيم زايد: Samco Holding تستهدف التوسع في العاصمة الإدارية والتجمع والشيخ زايد

بسام سعيد: نمتلك خطة بيعية وتسويقية بأفكار غير مسبوقة

تستعد شركة Samco Holding للتطوير العقاري لإطلاق أولى مشروعاتها في السوق المصري باستثمارات 15 مليار جنيه في موقع سيتم الإعلان عنه قريبًا في مفاجأة للسوق العقاري.

وقال المهندس صدام السيد، رئيس مجلس إدارة شركة Samco Holding للتطوير العقاري، إن شركته دخلت السوق العقاري في باب الكبار إذ تمتلك سمعة طيبة واسما له تاريخ في مجالات استثمارية مختلفة.

وأضاف أن شركته تضم مجموعة من كبرى الشركات العاملة في مجالات المقاولات، الصناعات الدوائية والبتروكيماويات، والطاقة، وتعد الشركة الجديدة هي الذراع العقاري للمجموعة.

لافتًا إلى أن الشركة تمتلك خطة قوية، حيث تستهدف طرح مشروع باستثمارات تبلغ نحو 15 مليار جنيه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا أن المشروع الأول سيتبعه مشروعات باستثمارات أكبر في فترات متقاربة.

وأكد المهندس صدام السيد، أن السوق العقاري المصري قوي وجاذب للاستثمار، مشيرا إلى الاستثمارات العربية الكبيرة التي اختارت مصر لضخ استثماراتها، علاوة على الدعم الذي تقدمه القيادة السياسية والحكومة لدفع عجلة الاستثمار وتحفيز المستثمرين بعدة حوافز استثمارية سواء للمستثمرين المصريين أو الأجانب.

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم زايد مدير عام شركة Samco Holding للتطوير العقاري، إن الشركة لها سابقة أعمال قوية وخبرة تمتد لسنوات طويلة واسما معروفا في السوق العقاري، إذ نفذ ذراع المقاولات أكثر من 20 مشروع بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، علاوة على تنفيذ أكثر من 50 مشروع مع القطاع الخاص.

وأكد زايد أن Samco Holding تستهدف التوسع بمشروعات عقارية كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع والشيخ زايد، لافتا إلى أن شهية الاستثمار لدى الشركة جاءت بعد دراسات طويلة لطبيعة السوق المصري واحتياجاته والتأكد من قدرة الشركة على تطوير مشروعات قوية قادرة على المنافسة.

وأشار مدير عام Samco Holding، إلى أن الملاءة المالية القوية للشركة ساعدتها على الدخول إلى السوق المصري بمشروع تبلغ استثماراته نحو 15 مليار جنيه وليس هو الأكبر في محفظة المشروعات التي يتم التجهيز لها، تستعد الشركة لإطلاق عدد من المشروعات الكبرى خلال الفترة المقبلة في مناطق مختلفة.

وقال بسام سعيد، رئيس القطاع التجاري بشركة Samco Holding للتطوير العقاري، إن الشركة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة السوق بعناية واختيار مواقع مشروعاتها بدقة شديدة وفق المناطق واحتياجات العملاء وعوامل أخرى ساعدتها في انتقاء مواقع فريدة تجعلها قادرة على المنافسة مع الكبار.

لافتًا إلى أن الشركة لم تختر مواقع مشروعاتها فقط بعناية بل فريق العمل كذلك، لتكون فريق عمل محترف يضم أهم الخبرات في السوق المصري وخارجه، ليستطيع تنفيذ خطة الشركة التوسعية واستراتيجيتها لتصبح ضمن أهم المطورين العقاريين في مصر خلال.

وأضاف بسام سعيد، إن السوق المصري والاقتصاد بوجه عام شهد عدة تغيرات متلاحقة خلال الفترة الماضية نتيجة مجموعة عوامل أثرت على اقتصاد العالم كله، الأمر الذي يستدعي وضع خطط بيعية وتسويقية غير تقليدية لتناسب جميع الفئات المستهدفة من العملاء.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك استراتيجية قوية تركز على المنتج الجيد القادر على المنافسة الأمر الذي من شأنه مساعدة فريق التسويق والمبيعات في الشركة للوصول إلى عملائه المستهدفين، كما يضم فريق عمل الشركة كفاءات قوية قادرة على تحديد العميل المستهدف وتسويق المشروعات استنادا إلى خطط واستراتيجيات بيعية غير مسبوقة.