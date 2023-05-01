شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 30-4-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 30-4-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية.

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.139 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 751.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 20.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 65.2 مليون جنيه، 22.4 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 96.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 195 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 17667 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 3126 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 21140 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 7352 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3051 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4631 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3570 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1280 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 41.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.47%.

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 8.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.81%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 16.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.54%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.124 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.08%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.477 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.07%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 34.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.52%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 3.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.41%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.582 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.90%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 16.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.85%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.41%.