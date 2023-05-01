شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 7.61% خلال تعاملات شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.61% ليغلق عند مستوى 17667.74 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.69% ليغلق عند مستوى 3051.06 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 9.44% ليغلق عند مستوى 4631.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.15% ليغلق عند مستوى 21140.24 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 6.45% ليغلق عند مستوى 3570 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 90.4 مليار جنيه خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.139 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 645.8 مليار جنيه إلى 698.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193 مليار جنيه إلى 221.9 مليار جنيه بنسبة نمو 15%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 838.7 مليار جنيه إلى 920.1 مليار جنيه بنسبة نمو 9.7%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%.

بالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 46.1 مليار جنيه خلال شهر أبريل المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.307 مليار ورقة منفذة على 1.018 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 59.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 10.750 مليار ورقة منفذة على 1.425 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 67.75% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 32.25%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 19.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 2.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 515.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 7.4 مليار جنيه، بحجم تداول 3.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 375.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 27.1 مليار جنيه بحجم تداول 5.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 891.1 ألف عملية.