شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 21040 جنيها بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، مستويات 21040 جنيها في التعاملات الفورية، وذلك بدون إضافة مصنعية على الجنيه، حيث تسجل مصنعية جرام الذهب في الجنيه 40 إلى 50 جنيها.

ويعتبر الجنيه الذهب في مصر أحد أهم المنتجات المرغوب فيها خلال الفترة الحالية ويبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وله عدد من الأشكال قد تختلف من شركة إلي أخرى لكن الأكثر انتشاراً هو الجنيه المرسوم عليه صورة الملك جورج.

وأشار تقرير جولد بيليون إلي أن التحركات الحالية في سعر الذهب مبالغ فيها ولا تعكس السعر الحقيقي للذهب، خاصة أن السعر العالمي للأونصة يتداول حالياً حول مستويات 1984 دولار للأونصة وخلال أسبوعين متتاليين فشل الذهب في اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والتداول فوقه.

وبالتالي فإن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الذهب إلى هذه المستويات التاريخية هي أسباب داخلية تتعلق بالسوق المحلي والوضع الاقتصادي والمالي الحالي، وهو ما سنوضحه في النقاط التالية.

أولى الأسباب وراء ارتفاعات أسواق الذهب القياسية هو تزايد الطلب على شراء الذهب بشكل حاد، ودخول فئات جديدة في الأسواق للشراء وذلك بسبب التخوفات لدى المواطنين من المستقبل الغير واضح بعد موجة الغلاء الحادة التي ضربت الأسواق منذ العام الماضي، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية ليلعب الذهب دور الملاذ الآمن والتحوط ضد التضخم.